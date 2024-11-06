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Kazakistan Başkonsolosu Amankul'dan BEUN Rektörü Özölçer'e Ziyaret

Kazakistan Başkonsolosu Amankul'dan BEUN Rektörü Özölçer'e Ziyaret
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Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret ederek iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve kültürel etkileşimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsündeki Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iş insanı Fatih Furtun da yer aldı. Amankul'un nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuğuyla öğrenci merkezli bir üniversite olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin uluslararası alanda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bir süre sohbet etti. Rektör Özölçer ayrıca BEUN'da öğrenim görmekte olan Kazak öğrencileri kültür elçileri olarak gördüklerini sözlerine ekleyerek iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve karşılıklı kültürel etkinliklerin akademik camiada da öğrenciler ve akademisyenler arasında olumlu bir etkileşim oluşturduğunu ifade etti.

Dostane misafirperverliğine ithafen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunan Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amankul, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin akademik camiada gerçekleştirdiği kayda değer faaliyetlerini yakinen takip ettiğini dile getirdi. Özellikle nitelikli eğitim öğretim anlayışı ve yaşayan kampüsü ile Türkiye'de öncü rol model olan BEUN ile Batı Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliğine sahip Zonguldak'ın, Kazak öğrencilerin önde gelen tercihlerinden olduğunun da altını çizdi.

Ziyaret, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından günün anısına binaen hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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