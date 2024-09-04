Kazakistan Almaty Humanitarian-Economic Üniversitesi, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti

Kazakistan Almaty Humanitarian-Economic Üniversitesi, Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü koordinasyonu ile Düzce Üniversitesi'ni ziyarette bulundu.

Almaty Humanitarian-Economic Üniversitesi(AHEU) Kurucusu Daulet Raimov ve Rektörü Prof. Dr. Valery Korvyakov, AHEU Pedagoji, İşletme ve Hukuk Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gulmira Nurlikhina, Uluslararası Eğitim Programları ve Bilimsel-Kültürel İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı Regina Ovsyannikova'nın bulunduğu ekip; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kazakistan Almaty Humanitarian- Economic Üniversitesi'nde Düzce Üniversitesi Bilim-Eğitim ve Kültür Merkezi açılması ve işletilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Düzce Üniversitesi Eğitim, Bilim ve Kültür Merkezi'nin Kurulmasına Dair Protokolü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzalarken, Almaty Humanitarian-Economic Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Valery Korvyakov imzaladı.

Protokol kapsamında; Kazakistan'da Türk eğitimi, kültürü ve bilimini tanıtma, Türkçe dil kurslarının düzenlenmesini sağlama, akademik projeler, ortak kültürel programlar organize etmek ve lisansüstü öğrenci değişim programlarının yürütülmesi gibi esaslar yer alıyor.

Düzce Üniversitesi ile Almaty Humanitarian-Economic Üniversitesi arasında Eğitim Fakültesi Özel Eğitim alanında, Düzce Üniversitesi'nde Kazak öğrencilerin bir dönem boyunca eğitim almasını sağlayan ortak eğitim programı düzenlenmesi için ayrıca bir anlaşma da imzalandı.

Program sonunda, Kazakistan Almaty Humanitarian-Economic Üniversitesi ekibi, Düzce Üniversitesi'nde bulunmaktan ve iş birliği içerinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE