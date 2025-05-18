Kazadan Kaçan Sürücü Polis Tarafından Yakalandı

Kazadan Kaçan Sürücü Polis Tarafından Yakalandı
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Kazadan Kaçan Sürücü Polis Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, kazadan sonra kaçan hafif ticari araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir kişinin yaralandığı kazada kaçan araç sürücüsünü polis yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçla bir kişi yaralanırken, kazadan sonra kaçan araç şoförü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şuhut ilçesindeki Kıntir Göleti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıntir Göleti istikametinden Şuhut merkez istikametine doğru seyir halinde olan R.O., idaresindeki 03 ABC 165 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası araç takla atarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan ve ismi tespit edilemeyen 1 kişi yaralanırken, araç sürücüsü ise kazanın hemen ardından olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ismi belirlenemeyen yaralı şahsı Şuhut Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan şoför R.O., ise polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - Yerel
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