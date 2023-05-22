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Kazada ölen 18 yaşındaki kız gözyaşları arasında toprağa verildi

Kazada ölen 18 yaşındaki kız gözyaşları arasında toprağa verildi

Yerel Haberler

Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zeynep Yağmur Okur'un cenazesi Osmaniye'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zeynep Yağmur Okur'un cenazesi Osmaniye'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretini takip etmek için gittikleri şehirden dönüşte Erzin-Dötryol E5 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden, AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Necati Okur'un, kızı Zeynep Yağmur Okur memleketi Osmaniye'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada yaralanan Zeynep Yağmur Okur'un ablası Hatice Kübra Okur'un ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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