Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hasan Karyağdı (54) Salı Pazarı esnafı tarafından anıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hasan Karyağdı (54) Salı Pazarı esnafı tarafından anıldı.

Salı Pazarı'nda Karyağdı'nın tezgah açtığı alana masa koyup üzerini çiçeklerle donatan pazar esnafı ve vatandaşlar Karyağdı için dualar okudu. Milas- Bodrum Karayolu Baharlı Kavşağı'nda meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Karyağdı'ya Milas-Bodrum istikametinde hareket eden E.E. yönetimindeki 48 ACA 677 plakalı araç çarpmış, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karyağdı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bodrum, Muğla, Salı, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title