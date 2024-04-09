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KAYÜ Rektörü Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, hoşgörü, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı müstesna dönemlerden olan Ramazan Bayramının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diledi.

Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle;

"On bir ayın sultanı bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın üzüntü ve burukluğu ile bir bayrama daha kavuşuyor olmanın ise huzur ve sevincini yaşamaktayız. Ramazan ayının manevi iklimiyle artan iyi alışkanlıklar ve güzel duyguların bayram ve bayram sonrası da devam etmesi hepimizin ortak temennisidir.

Bayramlar sevinçtir, mutluluktur, huzurdur ve paylaşmaktır. Dostluk ilişkilerinin perçinleştiği, kimsesizlerin hatırlandığı, küskünlüklerin ve dargınlıkların yerini barışa bıraktığı bu mübarek günlerde daha çok kaynaşmalı ve daha fazla beraber olmalıyız. Birbirimizi daha çok sevmeli, sıkıntılarımızın çözümü için el ele vermeyi bilmeliyiz. Her ne kadar asırların felaketi olarak ifade edilen depremlerin acı ve üzüntüsü halen içimizde olsa da devletimizin gücü ve milletimizin feraseti ile yaraların sarılıyor olması üzüntülerimizi bir nebze de olsa bu mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle hafifletir inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazze ve tüm Filistin'de yaşanan zulmün de biran önce sona ermesini temenni eder, başta öğrencilerimiz ve üniversitemiz mensuplarının, şehrimizin, ülkemizin ve tüm Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederim." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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