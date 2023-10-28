Kayserispor maçını Millet Bahçesi'nde izlediler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan Kayserispor'un galip geldiği Mondihome Kayserispor- Hatayspor karşılaşmasını Kayserispor taraftarı ile takip etti.

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden olan ve 3 gün süren Kayseri Gastronomi Günleri'ne ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda, Mondihome Kayserispor- Hatayspor karşılaşması canlı olarak yayınlandı. Karşılaşmaya Başkan Büyükkılıç'ın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Daire Başkanları, müdürler, Kayserispor taraftarları ile vatandaşlar katıldı. Deplasmanda Hatayspor'u yenerek hanesine 3 puan yazdıran Mondihome Kayserispor'u destekleyen ve karşılaşmayı dev ekranda takip eden Başkan Büyükkılıç ve katılımcılar, golleri alkışlarla, müsabakayı ise heyecanla takip etti.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Kayseri Gastronomi Günleri alanında gerçekleştirilen karşılaşma izleme etkinliği esnasında kurulu olan lezzet standlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi tanıtmak adına gerçekleştirilen programlara gece gündüz destek verdi. - KAYSERİ