Kayserililer doğaya akın etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı'nda 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlen doğa kampı bu hafta sonu başladı. Yaz boyu devam edecek doğa kampına akın eden aileler, çocukları ile hem eğlendi, hem de doğanın keyfini çıkarttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla şehirde yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış içerisinde çalışan Büyükşehir Belediyesi, kentte 'Sosyal belediyecilik' anlamında birçok etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen doğa kampı bu hafta sonu başladı. Vatandaşlardan tarafından yoğun ilgi gören doğa kampında aileler, çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra birbirinden farklı etkinliklere katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen kampta, aileler çocuklarıyla birlikte survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'nin her yaz düzenlediği sportif etkinliklerinden çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, birbirinden farklı faaliyetlerle kampın tadını çıkarttı. Doğada yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyen vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Doğa kampları, 0-7 yaş için ücretsiz olurken, 8-12 yaş için 140 TL, 13 yaş üzeri için 180 TL olarak belirlendi. Ayrıca doğa kampı süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin edilecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel