Kayserili işadamı Şaban Andaç'ın oğlu Muammer Andaç sünnet oldu.

Kayserili işadamı Şaban Andaç ve Şazimet Andaç'ın oğulları Muammer Andaç sünnet oldu. Sünnet düğünü şehirde bulunan bir salonda gerçekleşti. Düğüne Andaç ailesinin yanı sıra işadamları, STK temsilcileri ve aile yakınları katıldı.

Sahneye çıkan Muammer Andaç'ın zeybek oyunu düğüne katılanlar tarafından tam not aldı. - KAYSERİ