Kayserili İşadamı İbrahim Sarptaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
71 yaşında hayatını kaybeden Kayserili işadamı İbrahim Sarptaş, cenaze namazının ardından huzur içinde toprağa verildi. Cenaze namazına birçok tanınmış isim katıldı.
Hayatını kaybeden Kayserili işadamı İbrahim Sarptaş son yolculuğuna uğurlandı.
Kayserili işadamı İbrahim Sarptaş, 71 yaşında hayatını kaybetti. Sarptaş'ın cenaze namazı; öğle namazını müteakip Hulusş Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Sarptaş'ın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Sarptaş'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel