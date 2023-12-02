Kayserili çocuklar Gazze'deki çocukların mirasını sembolize etti

7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden binlerce çocuktan geriye kalan mirası sembolize eden çocuk ayakkabıları, Kayserili çocuklar tarafından meydana serilerek basın açıklaması yapıldı. Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden binlerce çocuktan geriye kalan mirası sembolize eden çocuk ayakkabıları, Kayserili çocuklar tarafından meydana serilerek basın açıklaması yapıldı.

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programa Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İsrail'in çocuklara yönelik katliamını protesto eden çocuk grubu tarafından Filistinli çocuklara hitaben duygusal bir mektup okundu.

Açıklamanın ardından etkinlik sona erdi. - KAYSERİ