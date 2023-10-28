Kayserili berber Amerika'ya tepki için Amerikan tıraşını yasakladı

Kayserili berber, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların ardından İsrail'e destek veren açıklamalarda bulunan Amerika'ya tepki için işyerinde Amerikan tıraşını yasakladı.

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar devam ederken, saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti. 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından İsrail'e destek veren Amerika'ya tepki gösteren Kayserili berber Mehmet Demirdoğan, işyerinde Amerikan tıraşı yapmama kararı aldı. Saldırıların biran önce durması temennisinde bulunan Demirdoğan; "İsrail'in Filistin'e saldırıları hepimizi derinden üzdü. Çocuk, kadın, yaşlı demeden siviller ölmeye devam ediyor. Saldırıdan sonra Amerika Başkanı İsrail'e giderek desteklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'e gitmeyeceğini açıkladı. Biz de esnaf olarak elimizden geldiği kadarıyla İsrail'e destek veren Amerika'ya tepki göstermek amacıyla işyerimizde Amerikan tıraşını yapmamaya karar verdik" dedi. - KAYSERİ