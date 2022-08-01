Kayseri gündem: Melikgazi Belediyesi "mobil berber" hizmeti başlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri gündem: Melikgazi Belediyesi "mobil berber" hizmeti başlattı

Kayseri gündem: Melikgazi Belediyesi 'mobil berber' hizmeti başlattı

Kayseri yerel gündem haberine göre Melikgazi Belediyesi berbere gitme imkanı bulamayan ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü yaşlılar için "mobil berber" hizmeti başlattı.

 - Güncelleme:

Melikgazi Belediyesi berbere gitme imkanı bulamayan ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü yaşlılar için "mobil berber" hizmeti başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oluşturulan özel araç ve ekip ile berbere gitme imkanı bulamayan ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar evinde tıraş ediliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Palancıoğlu, "Eğer 65 yaş üzeri, engelli ya da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı biliyorsanız veya o kapsamdaysanız lütfen bize başvurun. Program dahilinde randevu usulü ile evinize gelerek berber hizmeti almış olacaksınız. Melikgazi'miz yeni bir ilki uygulamaya geçirmiş oluyor. Sizler hayır duanızı eksik etmeyin. Biz daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Sercan Küçükşahin - Yerel

Tragger Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title