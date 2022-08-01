Kayseri gündem: Melikgazi Belediyesi 'mobil berber' hizmeti başlattı

Melikgazi Belediyesi berbere gitme imkanı bulamayan ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü yaşlılar için "mobil berber" hizmeti başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oluşturulan özel araç ve ekip ile berbere gitme imkanı bulamayan ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar evinde tıraş ediliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Palancıoğlu, "Eğer 65 yaş üzeri, engelli ya da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı biliyorsanız veya o kapsamdaysanız lütfen bize başvurun. Program dahilinde randevu usulü ile evinize gelerek berber hizmeti almış olacaksınız. Melikgazi'miz yeni bir ilki uygulamaya geçirmiş oluyor. Sizler hayır duanızı eksik etmeyin. Biz daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.