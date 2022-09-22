Kayseri haber | Melikgazi Belediyesi, 4 eczane yeri için ihale düzenleyecek

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 4 eczane yeri için ihale yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, Sakarya ve Bahçelievler mahallelerinde mülkiyeti belediyeye ait 4 eczane yerinin 28 Eylül Çarşamba günü açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verileceğini bildirdi.

İhalenin, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saat 11.00'de yapılacağını belirten Palancıoğlu, "Belediye olarak eğitim, sağlık, ibadet ve sosyal tesis gibi birçok alanda yatırım yapıyoruz. Özellikle sağlık alanında büyük yatırımlar yaptık. Belediye olarak Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Merkezleri açarak sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz. 2024 yılına kadar Melikgazi'de sağlık merkezi ihtiyacı kalmayacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Yapılan sağlık merkezlerinin yanına eczaneler de yaparak vatandaşlarımızın eczanelere rahat ulaşımını da sağlıyoruz." ifadesini kullandı.