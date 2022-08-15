Kayseri haberleri... Kayseri'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Etkinliği düzenlendi

Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği ve Vakfı tarafından Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Etkinliği düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ndeki programda, kamil insanların meclisinde, irfan meclisinde olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Muhteşem bir atmosferle karşılaştıklarını belirten Çiçek, "Bin yıldır Ehl-i Beyt'e vefa gösteren bu topluluk elbette bizi yalnız bırakmayacaktı, bırakmadı da. Alevilik deyince benim aklıma ilk başta vefa geliyor. Vefalı insanlar geliyor. Dolayısıyla vefalı insanların arasında olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaşanan acılara rağmen millet olarak birliği, beraberliği koruma yolunda herkesin gayret gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokman Perende, Ahi Evran, Mevlana, Seyyid Mahmud Hayrani gibi Hakk dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Bu Hakk dostlarının en önemli özelliği elbette ki birliği, beraberliği, kardeşliği önermesidir. Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır diyerek, Hacı Bektaş Veli irfanı etrafında bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardandan semah gösterisi sunuldu, katılımcılara aşure ikram edildi.

Etkinliğe, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği ve Vakfı Başkanı Abbas Tan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle vatandaşlar katıldı.