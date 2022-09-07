Kayseri yerel haberleri: Melikgazi'nin dolu dolu geçen yaz kursları sona erdi

Melikgazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 250 derslikte ve 120 öğretmenle 12 bin kişiye eğitim verdiği yaz kursları sona erdi.

Birçok farklı branşta açılan yaz kurslarına katılan çocuklar ve gençler için kapanış programı düzenleyerek çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Halk Eğitim Müdürlüğü'müz ile birlikte 250 derslikte ve 120 öğretmenle tam 12.000 kişiye eğitim verdik. Dolu dolu etkinliklerle geçen bir dönemin ardından Yaz Kurslarımızın kapanış programını gerçekleştirdik. Çeşitli branşlarda açılan kurslara katılan çocuklar ve gençler bir yandan yaz tatili boyunca öğrendikleri hünerleri sergilerken, bir yandan da mezuniyet sevincini yaşadılar. Kapanış programımız gün boyu çocuklarımızın hazırladığı etkinliklerle dolu dolu geçti. Palyaçolar, sihirbaz, skeçler, yarışmalar, halk oyunları, futbol turnuvası, taekwondo ve Jimnastik gösterilerinin yer aldığı programda çocuklarımız öğrendiklerini sergiledi. Çocuklarımız her sene olduğu gibi bu yaz döneminde de birçok alanda hem eğlendi hem de öğrendi. Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır. Gençler bizim geleceğimiz. Bizlerde belediye olarak onların sosyalleşmesi, bilgisini artırması ve aynı zamanda eğlenmesi için bir çok etkinlik ve program düzenliyoruz. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın mutluluğu, huzuru ve geleceğe hazırlanması için çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızı tebrik ederim" dedi.

Programda birde futbol turnuvası düzenlendiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu iki takımın karşılaşmasını izleyerek, "Melikgazi Belediyesi Yaz Futbol Okulları arasında düzenlenen turnuvada geçtiğimiz hafta Melikgazi Cup 2022 eleme maçları yapılmıştı. Finale kalan Tınaztepe ve TOKİ takımı arasındaki başarılı mücadeleyi de izledim. Çocuklarımızın sporlar ilgilenmesi çok önemli. Turnuvayı kazanan Tınaztepe takımına kupasını da takdim ettik. Maşallah çocuklar çok başarılı. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ