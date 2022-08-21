Kayseri yerel haberleri: Melikgazi'den Bbattalgazi'de kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde 1 blok 48 daire 3 dükkan için ihale yapılacağını söyledi.

İhale 24 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak. Melikgazi Belediyesi olarak Battalgazi Mahallesi'nde büyük çaplı bir kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biri. Battalgazi Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi Mahallesi'nde kat karşılığı konut ve dükkan ihalemizi 24 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da düzenleyeceğiz. Belediyemiz hizmet binasındaki Encümen Salonu'nda yapılacak olan ihalemizle ilgili detaylar için 2521333 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile mahallelerimiz yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle prestijli mahalleler haline geliyor. Dönüşümden sonra yeni bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz" dedi. - KAYSERİ