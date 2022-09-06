Kayseri yerel haberleri | Kayseri'de berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapalı olacağı günler belli oldu

Kayseri'de faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapalı olacağı günler, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından belirlendi.

Konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "İlimiz ve ilçelerinde faaliyet gösteren Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarının haftada bir gün kapalı olması ile ilgili, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Meslek Kurluşlarının görüşleri ve Valilik Makamının 02.09.2022 tarih ve 77762928 sayılı olurları ile aşağıdaki listede belirtilen günlerde Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarının 01.10.2022 tarihinden itibaren kapalı olması uygun görülmüştür" denildi.

İlçelerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapalı olacağı günler şu şekilde:

"Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar ilçelerinde berber ve kuaförlerde Pazar günü, Talas ilçesinde berberler Çarşamba kuaförler Salı günü, Yahyalı, Tomarza, Sarız ilçelerinde hem berberler hem de kuaförler Pazar günü, İncesu ilçesinde berberler Pazar kuaförler Salı günü, Yeşilhisar ilçesinde berberler Çarşamba kuaförler Pazar günü, Develi ilçesinde berberler Pazar, kuaförler Çarşamba günü, Pınarbaşı ilçesinde berberler Pazar kuaförler Salı günü, Sarıoğlan Akkışla berberler Pazar kuaförler Salı günü, Felahiye Özvatan ilçelerinde berberler ve kuaförler Salı günü, Bünyan ilçesinde berberler Pazar, kuaförler Pazartesi." - KAYSERİ