Kayseri yerel haberi... Edirne Belediyesi, Kocasinan'da Altyapı Çalışmalarını Tamamladı

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kocasinan Mahallesi’nde başlattıkları altyapı çalışmalarının tamamlandığını, bugün itibarı ile mahalledeki tüm yolların asfalt kaplamalarının başlatıldığını söyledi. Gürkan, Kocasinan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara seslenerek, “Çok yoruldunuz, çok üzüldünüz, çok öfkelendiniz. Hepsini biliyoruz ama hepsi çocuklarımızın daha güzel, daha konforlu bir Kocasinan Mahallesi’nde yaşaması içindi” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kocasinan Mahallesi'nde başlattıkları altyapı çalışmalarının tamamlandığını, bugün itibarı ile mahalledeki tüm yolların asfalt kaplamalarının başlatıldığını söyledi. Gürkan, Kocasinan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara seslenerek, "Çok yoruldunuz, çok üzüldünüz, çok öfkelendiniz. Hepsini biliyoruz ama hepsi çocuklarımızın daha güzel, daha konforlu bir Kocasinan Mahallesi'nde yaşaması içindi" dedi.

Edirne Belediyesi'nce 3 yıl önce şehir merkezinin tamamını kapsayacak şekilde başlatılan altyapı çalışmaları değişik noktalarda devam ederken, çalışmaların tamamlandığı Kocasinan Mahallesi'nde yolların asfaltlanmasına başlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kocasinan Mahallesi'nde asfalt çalışması yapılan alanda incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Rahmi Kızmaz ile çalışma yapılan alanda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Recep Gürkan, 40 yıldır altyapı sorununun yaşandığı Kocasinan Mahallesi'nde tüm çalışmaların sona erdiğini ve mahalle genelindeki tüm yolların asfalt çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Başlatılan altyapı çalışması ile mahallede kronikleşmiş bu sorunu çözmek için plan, proje ve uygulamalar yaptıklarını, bunların sonucunda da altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Gürkan, Kocasinan Mahallesi'nin alt yapı sorununun tamamen çözüldüğünü belirtti.

Mahalle genelinde üstyapı olarak ifade edilen asfalt yol çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Gürkan, "Bu süreç içerisinde Kocasinan Mahallesi'nin tüm sokakları asfalt olacak. Asfaltlamanın ardından da yol kotlarına göre kaldırımlarda düzenleme yapılacak. İnsanoğlu çabuk unutuyor. Çalışmalarımız başladığından bu yana artık Kocasinan Mahallesi'nde eskisi gibi su baskınları olmuyor. Bütün meselemiz, amacımız bu sorunun çözümüydü. Her yağmurda su basan Kocasinan Mahallesi'ni yaklaşık 1,5 yıldır su basmıyor. Allah korusun, çok büyük bir afet olur, ona diyecek bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Altyapı çalışmaları süresince Kocasinan Mahallesi'ndeki vatandaşların yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini de kaydeden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bir diğer hedeflerinin de çocukların daha güzel, daha konforlu bir mahallede yaşamalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Kocasinan'da yaşayan halkımıza buradan saygılarımı iletiyorum. Sizler çok yoruldunuz, çok üzüldünüz, çok öfkelendiniz. Hepsini biliyoruz ama hepsi çocuklarımızın daha güzel, daha konforlu bir Kocasinan Mahallesi'nde yaşaması içindi. Şimdi en kısa sürede üstyapımızı da bitireceğiz ve ondan sonra da hep beraber kahvelerimizi içeceğiz" dedi.

Kocasinan Mahallesi Muhtarı Rahmi Kızmaz da, mahallede altyapının bitirilmesi, yol çalışmalarının başlatılmasından son derece memnuniyet duyduklarını belirterek, "Altyapı çalışmaları ilk buradan başladı, şimdi yol çalışması da buradan başladı. Halkımız inşallah memnun olacak. 2,5 yıldır insanlarımız bu durumdan memnun olmadılar, çok kızdılar, bazen kötü söz söylediler, kulak arkası ettik. Kavgalar da oldu. Ama şimdi eskisi gibi su baskınları artık olmuyor. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.