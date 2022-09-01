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Kayseri yerel haberi: Develi'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Yerel Haberler

Kayseri yerel haberi: Develi'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri yerel haberine göre Kayseri'nin Develi İlçesinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'nin Develi İlçesinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı bazı mahallelerde rüzgarın etkisi şiddetini artırmasıyla birlikte toz bulutu oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü ve vatandaşların yolda yürümekte zorluk çektiği ilçede yağmur ile birlikte elektrik tellerinde küçük patlamalar da meydana geldi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Kayseri Develi Yerel Haberler

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