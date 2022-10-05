Kayseri yerel: Başkan Odakır: 'Kazanan Kayseri'miz olsun'

Kayseri yerel haberi... Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 1 Ekim 2022'de gerçekleştirilen Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) seçimleri hakkında açıklama yaptı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 1 Ekim 2022'de gerçekleştirilen Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) seçimleri hakkında açıklama yaptı. Başkan Odakır, "Yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeniden seçilen başkanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kazanan Kayseri'miz olsun" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan oda seçimleri hakkında açıklamalar yaptı. Başkan Şeyhi Odakır, aynı günde KTO, KAYSO ve KTB'nin seçimlerinin yapılmasının tarihi nitelikte olduğunu ve bir ilke imza atıldığını belirterek, bu durumun Kayseri için önemli olduğunu vurguladı.

KESOB Başkanı Odakır, yapılan seçimler için şu açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz haftasonu, 1 Ekim'de Kayseri bir ilke şahit oldu. Kayseri'mizin önemli kuruluşlarından olan Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nda seçimler yapıldı. Aynı günde 3 odamız sandık başına gitti. Yapılan seçimler neticesinde Kayseri Ticaret Odası'nda Sayın Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası'nda Sayın Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Borsası'nda Sayın Recep Bağlamış yeniden seçildiler. Kendilerini tebrik ediyor, yeni dönemlerinde başarılar diliyorum. Kayseri sanayicisiyle, tüccarıyla, esnaf ve sanatkarlarıyla uyum kültürü, birlik ve beraberlik duygusuyla yine Kayseri için çalışmalarını sürdüreceğine, faaliyetlerine devam edeceğine inancımız tamdır. Bizler, Kayseri'miz için alın teri dökmeye iyi işler yapmaya gayret göstereceğiz. Yapılan seçimlerin odalarımıza ve şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kazanan Kayseri'miz olsun." - KAYSERİ