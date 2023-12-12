Kayseri'ye Türkiye'nin ikinci büyük BMX parkuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan Türkiye'nin 2'nci büyük BMX parkuru çalışmaları hızla devam ediyor. BMX parkuru en kısa zamanda spor turizminde de gözde olan Kayseri'nin ve tüm Türkiye'nin hizmetine sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri ve ticaret şehri olan Kayseri'yi spor şehri haline getirmek için de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu istikametteki proje ile faaliyetleri neticesinde Kayseri'yi sporun başkenti haline getirme hizmetlerini en üst seviyede gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı ve Türkiye'nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Türkiye'nin ikinci büyük BMX Parkuru'nu yapıyor. Yurt dışından gelen özel bir ekiple süren çalışmalarla BMX parkuru en kısa zamanda Kayseri'nin ve tüm Türkiye'nin hizmetine sunulacak. Projenin başında yer alan Proje Direktörü Aziz Saraç, gözde bir yer olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, dünyanın en çok izlenen sporlarından biri olan BMX Parkuru'nun yapıldığını ve bu projenin Türkiye ve Kayseri açısından spor alanında çok önemli olduğunu ifade etti. Saraç, Kayseri'nin spor turizminde zaten öncü bir şehir olduğunu kaydederek şöyle konuştu;

"BMX sporu, bisiklet sporları arasında dünyada en çok izlenen sporlardan bir tanesi. Olimpik bir branş, dolayısıyla dünyadaki yayın kapasitesi ve potansiyeli çok yüksek bir branş. Bir de izleyiciler açısından da çok heyecanlı. Yaklaşık 1,2 dönümlük arazide tamamını seyircilerin görebileceği bir alanda, etkinlik anlamında da festival havasında geçen bir etkinlik. Dolayısıyla hem ülke sporumuz, hem olimpik branşımız açısından hem de Kayseri halkı açısından çok güzel bir deneyim olacak. Yarışma olarak düşünmeyelim. Burası Kayseri ve sporcu açısından üretim merkezi haline de gelecek. Kayseri'de gençlerimiz, çocuklarımız olimpik bir branşla tanışma şansı yakalayacak. Bunların hepsini topladığımızda ülkemiz için çok faydalı alanda bulunuyoruz."

Kayseri'nin bu işin en doğru lokasyonlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Saraç; "Türkiye'de 1 tane pist vardı bugüne kadar Sakarya'da. Şimdi 2'ncisi Kayseri'de yapılıyor. Kayseri'nin özelliği bisiklette spor turizminin öncü şehirlerinden bir tanesi. Yüksek irtifa kamplarına gelen takımlar hazırlık sürecinde artık burayı tercih edecekler. Türkiye için de Kayseri için de ciddi bir kazanım. Hayırlı olmasını diliyorum. Ekipte geniş çaplı bir iş birliği var. Bu tesis aslında bir spor tesisi ve özel bir alan. ve deneyim gerektiren bir alan. İnşaat aşaması çok kolay olmuyor ama çok güzel bir ortam var burada" diye konuştu. Saraç, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri çok güzel. Projenin başında zaten Büyükşehir Belediyesi var. Biz de onların da sağlamış olduğu destekle ve güçle burada ekip olarak en iyi şekilde fayda sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanlığı'nda İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Şebnem Demirtaş ise; "Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Etüt Projeler Daire Başkanlığı kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fen İşleri rampaları, sporcu çadır alanlarını ve etrafın çevirme işlerini yaptı. Etüt Projeler ise geri kalan hizmet alanını yaptı. Rus ekibinin gelmesi, Proje direktörü Aziz Bey'in işleri düzenlemesinde de destek veriyor. Malzeme temini, dolgu işlerinin yapılması bizler tarafından yapılıyor. Kayseri için güzel bir şey olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi olacak, hayırlı olacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ