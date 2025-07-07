Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 06 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından dolayı Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm Şehit oldu.

Şehit Ümit Üzüm için Kayseri'de cenaze töreni düzenlenecek. 08 Temmuz Salı günü Kalemkırdı Cami'de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından Şehit Ümit Üzüm'ün cenazesi Sarız ilçesi İncedere Mahalle mezarlığına defnedilecek. - KAYSERİ