Kayseri'ye değer katacak 'Çarşı Melikgazi'de sona doğru

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'ye örnek olacak yurtdışında örnekleri bulunan, Kızılırmak Caddesi'nde yapım çalışmaları süren 'Çarşı Melikgazi'de inceleme yaptı.

Kayseri'de bir ilke imza atarak 'Çarşı Melikgazi'yi vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak birçok proje yapıyoruz. Ancak bunlar içerisinden ilçemize farklı bir renk katacak olan ve bizi çok heyecanlandıran Çarşı Melikgazi'mizde sona yaklaşıyoruz. Birkaç ay içiresinde burası hazır hale gelecek. Burası Kayseri dışından gelen vatandaşların uğrak yeri haline gelecek. 7 gün açık olacak. Meyve ve sebzelerin satıldığı, şarkütericinin, balıkçısının, kasabının, pastanesinin ve diğer yiyecek-içecek esnafının olduğu 'Gıda AVM' diyeceğimiz çok şık bir çarşı olacak. İçerisinde Kayseri yöresel yemeklerin yapıldığı bir Sofra Melikgazi adlı restoranımızda olacak. Burası nitelikli bir çarşı olacak. Türkiye'de birçok belediyemize örnek olacak diye düşünüyorum. Kayseri'yi güzelleştirmek, Melikgazi'mizin daha iyi noktaya gelmesini sağlamak için farklı projelerle şehrimize renk katıyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, Akıl Küpü Kütüphanesi, Kamp Merkezi ve Çarşı Melikgazi'miz ilçemize farklılık katan projelerimiz arasında yer alıyor. Çalışmalarımız devam edecek. Melikgazi'miz ve Kayseri'miz yapılan çalışmalarla daha da güzelleşecek. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ