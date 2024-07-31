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Kayseri ve Niğde'de İsmail Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesi protesto edildi

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Kayseri ve Niğde'de vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilmesini protesto etti. Kayseri'de toplanan vatandaşlar dua ederken, Niğde'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Konuşmalarda İsrail'e tepki gösterildi ve Filistin'e destek çağrısı yapıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilmesini Kayseri ve Niğde'de vatandaşlar protesto ederek, İsrail'e olan tepkilerini dile getirdi.

Kayseri'de ikindi namazını müteakip Bürüngüz Camii önünde toplanan vatandaşlar, "Katil İsrail" sloganları atarak, şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin için dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Sait Naci Çamdalı, "Aşağılık Siyonist sürü her gün insan aklının ve vicdanının kabul etmekte zorlanacağı yeni cürümlere imza atıyor. Bu adi suçlu şebekesini zapt etmek ile görevli olan uluslararası hukuk adeta kör, sağır ve dilsiz. Bir avuç vicdan sahibi insan dışında bütün dünya bu olan biteni kabul etmiş durumda. Bu küçük şeytanın ebeveyni durumundaki emperyalist düzen ise Birleşmiş Milletleri ile Avrupa Birliği ile sürekli olarak bu katliamlara destek sağlamakta. Masum Filistinli sivillere yaptıkları akıl almaz işkenceler kendi içlerinde dahi tartışmalara sebep olmakta. Bu lanetli toplumu idare ettiği iddia edilen yöneticiler adeta birer akıl hastası, tımarhanelik deliler topluluğu. Kendisi aleyhinde en ufak bir beyana dahi ağzından salyalar akıtarak kuduz köpek gibi hücuma geçiyor İsrail. Nitekim birkaç gün önce Cumhurbaşkanımızın haklı ve vicdani açıklamaları üzerine 'seni de Saddam gibi deviririz' minvalinde açıklamalar ile karşılık verdiler. Dünya tarihinin gördüğü en vahşi köpek sürüsü olan İsrail'e uygulanabilecek tek çözüm itlaf etmektir" dedi.

"Aksiyona geçmek bir şeref, namus meselesidir" diyen Çamdalı, "Bizler bu minvalde şu anda Meclis genel kurulunda görüşülmesi için bekleyen ve İsrail ordusu saflarında insanlık suçlarına iştirak eden yerli Siyonistlerin yargılanması için verilen kanun teklifini gündemde tutmalı ve yerli Siyonistlerin hukuk önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bu konuyla ilgili Filistin Dayanışma Platformu çadırındaki imza kampanyasına desteklerinizi muhakkak bekliyoruz. Şehidimiz İsmail Haniye'nin bizlere son çağrısı '3 Ağustos günü bütün İslam alemi Gazze'ye destek için sokaklara çıksın' şeklindeydi. Bu bize şehidimizin vasiyetidir. Sokakları, meydanları her zamankinden daha çok doldurmalıyız. Cemaat, cemiyet fark etmeksizin Filistin ve Gazze konusunda yapılan her türlü çalışmaya destek vermeliyiz. Fitneye düşmemeli, parçalanıp bölünmemeli, güçlü ve birlikte olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yüzlerine Haniye'nin maskesini takan vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail'e lanet okudu.

Niğde'de de gıyabi cenaze namazı kılındı

Niğde Sivil Toplum Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından meydana kadar yürüyen vatandaşlar; Haniye ve Filistin için dua etti. Burada konuşan AGD Niğde Eğitim Komisyonu Başkanı Ramazan Öztürk, "Bu gece sabaha karşı, Filistin direnişinin sembolü olan Hamas lideri İsmail Heniye, bir suikast neticesinde öldürülen İran Cumhurbaşkanının yerine seçilen yeni Cumhurbaşkanının yemin töreni için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da Siyonist İsrail'in füze saldırısı neticesinde şehit edildi. İsmail Haniye Ramazan ayının son günlerinde alçak Siyonistler tarafından üç evladı ve üç torunu şehit edildiğinde, 'Benim çocuklarımın kanı, diğer mücahitlerin kanından daha değerli değildir, rabbim bana mübarek Ramazan Bayramı'nda şehit babası olma hediyesi verdi, daha ne olsun ki' demişti. Yarabbi; bu nasıl bir iman ve teslimiyettir. Şehadetin mübarek olsun ey güzel insan. Şundan emin ol ki; seni şehit edenler, senden uzun yaşamayacaklar. İsrail rejimi, İsmail Heniye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır. Ancak aziz komutan Heniye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Gün yas tutma günü değildir. Gün acı çekme günü değildir. Gün intikam günüdür. Siyonist İsrail rejimi ve onun tüm iş birlikçilerine karşı birleşme ve ahitleşme günüdür" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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