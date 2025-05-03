Kayseri ve Çevresi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Yerel olarak kuvvetli yağışların olabileceği belirtilerek, dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son radar ve uydu değerlendirmelerine göre: Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel