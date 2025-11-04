Haberler

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden İaşe Paketi Dağıtımı İçin İhale Duyurusu

Güncelleme:
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026 yılı için Kayseri ve Niğde'deki muhtaç ailelere iaşe paketi dağıtım hizmeti alımına yönelik bir ihale duyurdu. İhale, 25 Kasım 2025'te yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilanla iaşe paketi dağıtım hizmeti alımı alınacağı duyuruldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kayseri Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilanda; "2026 yılı Kayseri, Niğde il ve ilçe merkezlerinde muhtaç ailelere iaşe paketi dağıtılması hizmeti alınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" ifadelerine yer verildi. İhale; 25 Kasım saat 15.00'de Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 25.11.2025 saat 15.00'da yapılacak ihale için ayrıntılı bilgiye EKAP üzerinden ulaşılabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
