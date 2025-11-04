Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden İaşe Paketi Dağıtımı İçin İhale Duyurusu

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kayseri Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilanla iaşe paketi dağıtım hizmeti alımı alınacağı duyuruldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kayseri Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilanda; "2026 yılı Kayseri, Niğde il ve ilçe merkezlerinde muhtaç ailelere iaşe paketi dağıtılması hizmeti alınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" ifadelerine yer verildi. İhale; 25 Kasım saat 15.00'de Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 25.11.2025 saat 15.00'da yapılacak ihale için ayrıntılı bilgiye EKAP üzerinden ulaşılabilecek. - KAYSERİ