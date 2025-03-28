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Kayseri Üniversitesi Rektörü'nden Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü'nden Ramazan Bayramı Mesajı
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Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı öncesinde birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı. Bayramların huzur ve mutluluk kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Mart Pazar gününden itibaren idrak etmeye başlanacak 'Ramazan Bayramı' vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında; sevinç ve mutlulukların birlikte yaşandığı, dayanışma ve kardeşlik duygularının arttığı dini bayramların, insanları kaynaştırmada önemli araçlardan biri olduğunu ifade etti.

11 ayın sultanı Ramazan ayını kardeşlik ikliminde, dayanışma ve yardımlaşmayla geride bırakmaya hazırlandığımızı belirten Rektör Karamustafa, mesajında şunlara değindi;

"Rahmet, merhamet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bırakmanın her ne kadar burukluğunu yaşasak da, Ramazan Bayramına ulaşacak olmanın mutluluğu hepimizin içine yansımaktadır. Bayramlar huzurdur, sevinçtir, birlikteliktir, kardeşliktir. İyilikler için en güzel vesiledir. Bayramı bayram gibi yaşamalı, manevi feyzinden, yaşattığı mutluluk ve huzur ortamından en iyi şekilde faydalanmalıyız. Bir ve beraber olarak birbirimizle daha çok dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta öğrencilerimiz ve üniversitemiz mensupları olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar; millet olarak bizleri bir ve beraber kılan Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederim." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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