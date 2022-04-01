Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Yerleşkesine Alparslan Türkeş İsmi Verildi - Haberler

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Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Yerleşkesine Alparslan Türkeş İsmi Verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Yerleşkesine Alparslan Türkeş İsmi Verildi

Merhum Alparslan Türkeş'in ismi, ata toprağı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Kayseri Üniversitesi Yerleşkesine verildi.

Merhum Alparslan Türkeş'in ismi, ata toprağı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Kayseri Üniversitesi Yerleşkesine verildi.

Kayseri Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle; "Üniversitemiz Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Pınarbaşılı hemşerilerimiz tarafından ulaştırılan talepler dikkate alınarak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde bulunan Üniversitemiz Yerleşkesine 'Alparslan Türkeş Yerleşkesi' adının verilmesi ile ilgili teklifi, Üniversitemiz Rektörlüğünce hayırsever ailenin uygun görüşleri de alınarak, Üniversitemiz Senatosunda görüşülmüş ve ilgili yerleşkenin 'Alparslan Türkeş Yerleşkesi' olarak isimlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Türk Milletine ve Devletine büyük hizmetleri dokunan ve 25 yıl önce ahirete irtihal etmiş olan devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyoruz." - KAYSERİ

Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Yerleşkesine Alparslan Türkeş İsmi Verildi

Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Yerleşkesine Alparslan Türkeş İsmi Verildi

Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Yerleşkesine Alparslan Türkeş İsmi Verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alparslan Türkeş, Pınarbaşı, Kayseri, Yerel, Haberler

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