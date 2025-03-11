Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası

Kayseri Üniversitesi'nden Girişimcilik Ödüllü Proje Yarışması

Kayseri Üniversitesi'nden Girişimcilik Ödüllü Proje Yarışması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde düzenlenen 'Startup MYO' projesi ile mesleki ve teknik yükseköğretimde öğrencilerin girişimcilik yetenekleri ön planda tutulacak. Yarışma, Kayseri'deki MYO'ların öğrenci ve mezunlarına açık olup, 12 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Kayseri Üniversitesinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Startup MYO" ödüllü proje yarışması için düğmeye basıldı. 12 ayrı kategoride düzenlenen ve Kayseri'de bulunan MYO'ların öğrenci ve mezunlarının katılabileceği proje yarışmasında, öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ön plana çıkarmanın yanında, mesleki ve teknik yükseköğretimin cazibesinin artırılması hedefleniyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı'nın öncülüğünde oluşturulan yarışmanın tanıtım toplantısı Kayseri Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları ve MYO Müdürlerinin katıldığı "StartUpMYO" yarışmasının tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "StartUpMYO" adını verdikleri proje yarışmasından oluşacak çıktıların MYO'larda halihazırda öğrenim gören öğrenciler ile son beş yıl içerisinde mezun olmuş olan öğrencilerin girişimcilik yeteneklerine yönelik motivasyonu oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Rektör Karamustafa, "Mesleki ve teknik yükseköğretimi çok önemsiyoruz. Ülkemizin gelecek vizyonunda mesleki ve teknik yükseköğretimin rolünün büyük olduğu görüşündeyiz. Mesleki ve teknik yükseköğretim odaklı olan Kayseri Üniversitemiz öğrenci ve mezunları ile şehrimizde ön lisans öğrenimi gören öğrenciler arasında heyecan oluşturarak proje üretmelerine fırsat sunmak ve ortaya çıkan proje çıktılarından katma değer oluşturmak önemli beklentilerimiz arasındadır. Ayrıca mesleki ve teknik yükseköğretimin tercih edilebilirliğine katkı sunmak hedeflerimiz içerisindedir. Üretim şehri, AR-GE şehri Kayseri'de, Türkiye'nin parlayan yıldızı Kayseri Üniversitesi'nin mesleki ve teknik yükseköğretim sahasında Türkiye'nin öncü üniversiteler arasında yer almasını sağlayacağız. Ben bu konuda öğrencilerimize ve akademisyenlerimize güveniyorum. Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile iş dünyasından (meslek örgütlerinden) ve akademik camiamızdan oluşan bir komite tarafından başvuruların değerlendirileceği yarışmada, öğrencilerimiz nitelikli çalışmalara imza atacaklardır. Yarışmada dereceye girenler, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından maddi destekle ödüllendirileceklerdir. Bu yarışmanın bir önemli katkısı da, ödül alamayan ve dereceye giremeyen öğrencilerin, en azından proje hazırlama konusunda deneyim kazanmaları olacaktır. Yarışmaya katılacak öğrencilere şimdiden başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dr. Murat Cahid Cıngı'ya da bu yarışmaya öncülük ettiği ve koordinasyonuna da destek verdiği için şahsım, Üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. 12 ayrı kategoride düzenlediğimiz bu yarışma mesleki ve teknik yükseköğretimin gelişmesine, ilerlemesine, tercih edilebilirliğine önemli katkılar sunacaktır" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden Kayseri'nin en büyük sıkıntısının vasıflı iş gücü eksikliği olduğuna dikkat çekerek, bu konudaki çabalarının mesleki ve teknik eğitimi nitelikli kılmanın yanında, mezuniyetleri sonrası öğrencilerin istihdamına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Milletvekili Cıngı, "Sanayi ve üretim şehri Kayseri'de 4. OSB'de kurulmak üzere. Kayseri'de 2 bine yakın fabrika ile 200'e yakın ülkeyle ticaret yapılmaktadır. Bu kadar büyük ölçeğe sahip Kayseri sanayisinin daha nitelikli üretim yapabilmesi için nitelikli insan kaynağını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için mesleki eğitim çalıştayları icra ettik ve önemli çıktılar sağladık. Meslek liselerini ön plana çıkartmaya çalıştık. Başarılı da olduk. Şimdi de MYO'ları canlandırmak istiyoruz. Bizim de içerisinde yer aldığımız Startup MYO Proje Yarışmasını bunun için iyi bir fırsat görüyoruz. Meslek okullarının popülerliğini artırma, meslek edinmelerini sağlama ve geçlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak, ülkeye fayda sağlamalarına imkan tanıma adına, bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Yarışma sonunda ortaya çıkacak değerli fikirlerin ticari hayata geçmesine vesile olacağız. Yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyor, yarışma sonunda projeleri dereceye girecek öğrencileri şimdiden tebrik ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Hocamıza proje yarışma önerimizi sahiplendiği ve hızla harekete geçerek uygulamaya koyduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ön başvuru süreci 12 Mart 2025 Çarşamba günü başlayacak olan "StartUpMYO" Proje Yarışması ile ilgili katılımcılar görüş ve önerilerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Final bölümü çekilen dizi için devam kararı verildi
img

Ablası da oyuncu çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu

Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek

14 yaşındaki kıza istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.