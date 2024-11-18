Üye Girişi
Haberler

Kayseri Üniversitesi'nden Gilaburu Şerbetine Patent Başvurusu

Kayseri Üniversitesi'nden Gilaburu Şerbetine Patent Başvurusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi, coğrafi işareti alınmış gilaburu bitkisini kullanarak geliştirdiği şerbet için patent başvurusunda bulundu. Sağlık faydaları ile tanınan gilaburunun tüketimini artırmayı hedefleyen çalışmalar devam ediyor.

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile araştırmayı, geliştirmeyi kendine amaç edinmiş bir üniversite olan Kayseri Üniversitesi; çeşitli doğal aromatik bitkilerle daha lezzetli bir ürüne dönüştürdüğü gilaburu şerbeti için patent başvurusunda bulundu.

Kayseri ve çevresinde yetişen gilaburunun coğrafi işareti alınmış, sağlığa oldukça faydası olan, tedavi edici özellikleri ile de tanınan bir bitki olduğunu belirten Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Üyesi Elif Demiral ile Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı Öğr. Gör. Tarık Ertürk; gilaburu meyvesinin tüketimini artırmak için gilaburu şerbeti geliştirdi. Merkez Müdürü Öğr. Üyesi Elif Demiral, farklı ve sağlıklı ürünler üretmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek; "Merkezimiz 4 yılı aşkın süredir faaliyet yürütmektedir. Merkezimiz bünyesinde yer alan üretim tesisinde doğal ve sağlıklı bir şekilde ürettiğimiz başta süt ve süt ürünleri olmak üzere pek çok gıdayı halkımızla buluşturmaktayız. Merkezimizde; pek çok Ar-Ge çalışması da yürütülmektedir. Bu çalışmalarımızda halkımıza farklı ve sağlıklı ürünler üretmeyi hedeflemekteyiz. Gilaburu da Kayseri ve çevresinde yetişen, coğrafi işareti de alınmış daha çok tedavi edici özelliği ile bilinen bir üründür. Ancak gilaburu suyunun farklı ve buruk diyebileceğimiz tadından dolayı sınırlı bir tüketici kitlesine sahiptir. Ancak gilaburu suyu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalara baktığımızda özellikle sindirim sistemi, metabolik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu ispatlanmıştır. Bunları dikkate aldığımızda gilaburuyu nasıl içilebilir hale getirebiliriz diye düşünüp bir Ar-Ge çalışması başlattık" dedi.

Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Tarık Ertürk ise, sağlık açısından da birçok faydası olduğu bilinen gilaburunun tüketilmesini artırmak amacıyla Ar-Ge çalışması yaptıklarını kaydederek; "Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çeşitli Ar-Ge çalışmalarına aşçılık programı olarak destek veriyoruz. Daha önceden çeşitli sirke yapımında ve bugün de gilaburu şerbeti yapımında Ar-Ge çalışmaları yürüttük. Bilindiği üzere Kayseri ve civarında yetişen gilaburu, sağlık açısından oldukça yüksek bir üründür. Böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen gilaburu, çoğunlukla sağlığını kaybetmiş insanlar tarafından tüketilmekte. Bunun sebebi buruk ve acı bir tada sahip olmasından kaynaklanıyor. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları sonrasında doğal aromatik bitkiler ilave ederek ürünü daha içilebilir ve tüketimini daha da yaygınlaştırma amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda da yapmış olduğumuz çalışmaların olumlu sonuçlarını görüyoruz. Üretimine merkezimiz bünyesinde başladık. Aynı zamanda Kayseri Üniversitemiz adına ürünün patent başvurusunu da yaptık. Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; topluma faydalı olmak ve sağlıklı ürünler yetiştirmek için bundan sonra da çalışmalarına hızla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yenidoğan çetesi için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

Duruşma salonu karıştı! Avukat dışarı çıkarıldı

 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

Olaylı kongre partiyi karıştırdı! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti? Cemal Enginyurt istifa mi etti, neden istifa etti? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.