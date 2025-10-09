Kayseri Üniversitesi'nde 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi Başladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi; 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. 3 gün sürecek kongrede, ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından toplam 165 bildiri sunulacak.

KAYÜ Konferans Salonu'nda başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; gastronominin bilimsel boyutunun olduğunu ifade ederek; "2019 yılında göreve ilk geldiğimizde Develi'deki turizm ve otelcilik performansını gördük ve orada meslek yüksekokulumuzu nitelikli bir şekilde yürütebilmek için aşçılık programını açmıştık. Allah'a hamt olsun hocalarımızın gayretli çalışmaları, yöneticilerimizin fedakarca çalışmaları sonucunda okulumuzun aşçılık programı başarı üstüne başarıya imza atmıştır. Afyon'da, Adana'da, Fethiye'de ve daha birçok yerde kupalar alarak üniversitemizin aşçılık özelinde performansına ciddi katkılar sağlamıştır. 34 yıldır turizm, pazarlama ve işletme alanlarında akademik faaliyetler yürütmekteyim. Bir alandaki akademik çalışma, bilim ve ekosistem gelişirse o alanın sektörü de ileriye gider, ticareti de ileriye gider, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü de ileriye gider. Artık ülkemizde son 15 yıldır lisans, yüksek lisans ve hatta doktora programlarıyla gastronomi ve mutfak sanatları alanı artık uluslararası boyutta da öğrenci çeken, her geçen gün rekabet gücü olan önemli bir sahaya dönüşmüştür. Gastronomi aslında yeme - içme sanatı ve bilimidir. Gastronominin bilimsel boyutu vardır; bir toplumun yeme - içme alışkanlığı ve kültürü o toplumun milli değerleriyle sürdürülebilir bir şekilde korunması gereken önemli bir boyuttur" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise gastronominin ciddi bir akım haline geldiğini belirttiği konuşmasında; "Turizm denilince konuşacak çok şey var. Kayseri; yüz yıllardır ticareti ve sanayisi ile bilinen ama son yıllarda da özellikle Erciyes Kış Turizm Merkezi'nin canlanmasıyla yerli ve yabancı çok sayıda misafiri çekmesiyle başlayan bir turizm şehri olmaya doğru evrilen ülkemizin değerli bir bölgesi. Tabi burada 6 bin yıllık medeniyetin bıraktığı izler var. Biliyorsunuz tüm dünyada siyaset, ticaret, sosyolojik akımlar biliyorsunuz global akımların etkisiyle cereyan ediyor. Şimdiye kadar 'turizm' denilince aklımıza deniz, kumsal, güneş geliyordu. Ülkemiz; 1980'lerde önemli bir turizm destinasyonu hale geldi, dünyada adından bahsettirdi. Buna paralel olarak Kayserimiz de son yıllarda şehrimizdeki turizm envanterini mobilize ederek şehre en büyük gelir kapısı oluşturmaya çalışan ve önemli başarı elde eden ciddi hamleler yaptı. Yaşadığımız postmodern çağda artık insanlar sadece denize, kuma değil de daha çok lokal kültürleri araştırmaya, gittikleri bölgenin kültürel, tarihi değerlerini keşfetmeye gastronomik özelliklerini hissetmeye gayret gösteriyorlar. Bu da çok ciddi bir akım haline geldi" ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş de konuşmasında; "Kayseri bir ticaret şehri ama içi dolu dolu söylüyorum bir turizm şehri. Erciyes'i ile, Soğanlı'yla, Kapuzbaşı'yla, merkezdeki eserleriyle gerçekten iyi bir turizm şehri. 2021 yılında da UNESCO tarafından Gastronomi Şehri oldu. Normal şartlarda yemek yemek için Gaziantep'e gidiyorsunuz, Hatay'a gidiyorsunuz. İnşallah yakın gelecekte yağlama, pöç, mantı yemek için Kayseri'ye de gelirsiniz" diye konuştu. - KAYSERİ