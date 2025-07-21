Kayseri Ticaret Borsası'ndan Ücretsiz TSE Sertifikalı Eğitim Seferberliği

Kayseri Ticaret Borsası (KTB); Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın liderliğinde, üyelerinin ulusal ve uluslararası arenada bilimsel temellere dayalı rekabet gücünü artırmak amacıyla yürüttüğü kapsamlı eğitim seferberliğine hız kesmeden devam ediyor.

KTB; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile kurduğu güçlü iş birliği sayesinde, iş dünyasının geleceğini şekillendiren kritik yetkinlik alanlarında tamamen ücretsiz ve TSE sertifikalı eğitimler sunuyor. Bugüne kadar 500'ü aşkın firma temsilcisi, bu üst düzey eğitimlerden faydalanarak operasyonel mükemmeliyetlerini ve uluslararası standartlara uyum kapasitelerini kanıtlamış, TSE tarafından belgelendirildi. KTB; sunduğu bu kapsamlı eğitim yelpazesi, modern iş dünyasının karşılaştığı çevresel, sosyal, yönetsel ve ekonomik zorluklara bilimsel ve sistemli çözümler sunmayı hedefliyor. Programlardaki her bir standart, işletmelerin daha dirençli, verimli ve sorumlu yapılar kurmasına imkan tanıyor. Başkan Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası'nın bu öncü rolünü değerlendirerek şunları ifade etti;

"Günümüz iş dünyasında rekabet edebilirlik, sadece ekonomik güçle değil, aynı zamanda uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve insan odaklı yaklaşımlarla mümkün. Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin bu alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere seferber olduk. Türk Standartları Enstitüsü ile yaptığımız güçlü iş birlikleri sayesinde, bu hayati eğitimleri üyelerimize tamamen ücretsiz ve TSE belgeli olarak sunuyoruz. Bugüne kadar 500'den fazla firma temsilcimizin bu eğitimlerden faydalanarak yetkinliklerini artırması ve belgelendirilmesi, bu alandaki kararlılığımızın ve başarımızın en büyük göstergesidir."

Bağlamış sözlerini; "Amacımız, Kayseri'nin iş dünyasını sadece bölgesel değil, küresel ölçekte lider konuma taşımaktır. Çevre bilincinden gıda güvenliğine, iş sağlığı ve güvenliğinden enerji yönetimine, ürün karbon ayak izinden hijyen standartlarına kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz bu eğitimler, üyelerimizin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Her bir sertifika, firmalarımızın sektördeki prestijini artırırken, aynı zamanda yeni iş kapıları aralamalarına yardımcı oluyor. Kayseri Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin yanında olmaya ve onların gelişimine bilimsel destek sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde tamamladı.

Kayseri Ticaret Borsası; gelecekte de üyelerinin ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarını sürekli güncel tutarak, iş dünyasının nabzını tutmaya ve dönüşümüne liderlik etmeye devam edecek. - KAYSERİ