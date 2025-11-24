Haberler

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin fedakarlıklarına vurgu yaparak kutlama mesajı yayımladı. Bağlamış, öğretmenlerin toplumu aydınlatan ve geleceği şekillendiren önemli birer rehber olduğunu belirtti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

KTB Başkanı Recep Bağlamış; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bağlamış, açıklamasında ülkenin aydınlık yarınlarını inşa eden öğretmenlerin fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başkan Recep Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden, bilgiyle donanmış nesiller yetiştirmek için büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum. Öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil; insanlığın ortak değerlerini, bilimi, sevgiyi ve umutları geleceğe taşıyan kutsal bir görevdir. Öğretmenlerimiz, hayatın her alanında karşılaşacağımız zorlukları aşabilmemiz için bizlere rehberlik eden, düşünmeyi öğreten ve en önemlisi, bizi hayata hazırlayan mimarlardır. Onların emeği, bir milletin geleceğini değiştirecek kadar güçlüdür. Bugün ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimizin yaktığı ışık, geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Gelişen ve dönüşen dünyada, bilgiye erişimin hızlandığı, ihtiyaçların farklılaştığı bir dönemde öğretmenlerimizin üstlendiği sorumluluk daha da önemli hale gelmiştir. Bu süreçte öğretmenlerimiz; yenilikçi eğitim anlayışını benimseyen, teknolojiyle barışık, değişimi takip eden ve öğrencilerine yalnızca bilgi değil, aynı zamanda değer kazandıran bireyler olmalarıyla bizlere gurur vermektedir. Onların kararlılığı, sabrı, sevgisi ve gayreti; güçlü, üretken ve bilinçli bir toplumun en önemli güvencesidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar öğretmenlerdir' sözünü bir kez daha hatırlıyor; ülkemizin eğitim yolculuğunda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Geleceğe ilham veren tüm öğretmenlerimize ise görevlerinde başarılar, güç ve motivasyon diliyorum. Bu ülkenin her köşesinde, bilgi ve sevgiyle kalplere dokunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.