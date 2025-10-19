Kayseri Sivaslılar Federasyonu Başkanı İsa Gün'ün Oğulları Dünya Evine Girdi

Kayseri Sivaslılar Federasyonu Başkanı İsa Gün'ün oğulları İbrahim ve Emirhan Gün, dünya evine girdi.

Kayseri Sivaslılar Federasyonu Başkanı İsa Gün'ün oğulları İbrahim ile Funda ve Emirhan ile Aysima çifti aynı gün dünya evine girdi. Gün ailesinin mutlu gününe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Dursun Ataş, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve protokol üyeleri şahitlik etti.

Çiftler ve aileleri mutlu günlerini misafirleri ile paylaştı. - KAYSERİ