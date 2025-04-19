Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda Ön Seçim Yapıldı

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda yapılacak olan genel kurul öncesinde 'Meslekte Kayseri Grubu'nun kurul aday adayları ön seçimi yapıldı.

Odada düzenlenen ön seçime katılan üyeler, kurulan sandıkta oylarını vererek aday adaylarını belirledi. Ön seçim hakkında bilgiler veren Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Ali Yedikaya, oda tarihinde bir ilki yaşadıklarını ifade ederek; "Oda tarihinde meslektaşlarımız yine bir ilkleri yaşatıyor bizlere. Meslek Yasamız kurulduğundan beri bugüne kadar hiç yapılmamış olan odamızda böyle bir ön seçimle karşılaşmamıştık. Mayıs ayında yapılacak olan oda seçimlerimizin kurullarını belirliyoruz. 600'e yakın meslektaşımız odamızdaki ön seçimlerde yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almak için canla, başla yarışıyorlar. Meslektaşlarımızın oy kullanma işlemi başladı. İnşallah demokrasi şöleni içerisinde oylar kullanılacak. Bu işe gönül koyan aday adayı meslektaşlarıma başarılar diliyorum, medeni cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Tabi ki sonunda kazanan 'Meslekte Kayseri Grubu' olacak. İnşallah yeni dönemde bizden sonraki nesillere de bunu adet olarak bırakmış oluruz. Katılan, zaman ayıran, aday adayı olan çok değerli meslektaşlarıma teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Meslekte Kayseri Grubu'nun adayı olan Adnan Uslular ise; "2019'dan bu yana Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcılığı'nı yürütmekteyim. 11 Mayıs'ta yapılacak olan kurulda Meslekte Kayseri Grubu'nun başkan adayı olarak seçimlere giriyoruz. Başkan adayını daha önce oylamıştık, şuanda da yönetim, denetim ve disiplin kurullarının alt kurullarını belirlemek için seçim yapıyoruz. Kendi kendimizle yarışıyoruz. Odamıza ve tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ