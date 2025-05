Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 25. Genel Kurulu'na Hazırlanıyor

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), 25. Olağan Seçimli Genel Kurul'a gidiyor.

KSMMMO Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan Genel Kurul'a mevcut yönetim kurulu başkanı Ali Yedikaya, başkan adayları ve oda üyeleri katıldı. Oluşturulan divan oy birliği ile kabul edilerek, genel kurulun gündem maddeleri bildirildi. Seçimde 2 gurup ve 4 bağımsız aday olmak üzere 6 aday yönetim kurulu için yarışacak. Yeni yönetimin her zaman arkalarında olacağını söyleyen KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, "Öncelikle genel kurulda aday olan çok değerli meslektaşlarıma ve yeni oluşacak kurul üyelerine şimdiden başarılar dilemek istiyorum. Çıtayı yükseltmek adına göstermiş oldukları bu cesaret ve özgüvenden dolayı şimdilerinde, ileriki süreçte de kendi adıma destek olacağıma söz veriyorum. 2 bin 100 üyesi ve 700 civarı stajyeri ile Kayseri'deki ekonomiye yön veren bir meslek odasının kuruluşu olarak bizler 6 yıllık bu süreçte mümkün olduğunca elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Tabi ki bu seçim yarışı ve kurul üyeleri en iyi şekilde bugünkü genel kurulumuzda yansıtacaklar. Saygı ve sevgi içerisinde bir genel kurul olmasını diliyorum. Genel kuruldan sonra her şeyin bitip sadece mesleğimiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışacak bir başkanın, yönetim kurulunun da elini taşın altına koyması gerektiğini de şimdiden belirtmek istiyorum. Çünkü zor bir süreç, her şey değişiyor. Sürece baktığımızda ülkemizde günü birlik vergi yasaları, uygulamalarla meslektaşlarımız çok zor durumda kalıyor. Dolayısıyla oda olarak yeni yönetim olarak onlara ışık tutmak, onlara yol göstermek çok önem arz ediyor. Biz 6 yıllık süreçte buna çok önem verdik. İnşallah yeni yönetim kurullarımız da bu süreçte meslektaşlarımıza yine aynı hassasiyeti gösterirler. 2 dönem kuralından dolayı yasal mevzuat çerçevesinde ben aday olamıyorum ama şimdiden başkan olacak arkadaşımızın da arkasında, omuzunu sıvazlamaya her zaman hazır olduğumu belirterek genel kurulumuzun şehrimize, ülkemize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Adnan Uslular ise, "Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 25.'nci Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu yapacağız. Meslekte Kayseri Grubu adına platform başkan aday adayı bendim. Bir ön seçim gerçekleştirdik. Yönetim, denetim ve disiplin kurullarını belirledik ve aynı listemizi de bugün genel kurulda sunacağız. Daha önceki başarılarımıza başarı katmak üzere 7-0 yaparak meslek camiamızda ses getirmek istiyoruz. TÜRMOB'da daha güçlü, daha güzel yarınlara kavuşmak için meslektaşlarımızın oyuna talip olacağız. Daha önce birçok hizmet yaptık. O hizmetleri aksatmadan yine devam edeceğiz. Meslekte Kayseri Grubu olarak birlikte başardık. Birlikte güçlüyüz, birlikte güçleneceğiz diyerek tüm seçime katılan gruplara ve aday adaylarına başarılar diliyorum. Hakkımızda hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen genel kurulun ardından yapılacak yeni başkan ve yönetim seçimi 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'da KSMMMO'da başlayacak. - KAYSERİ