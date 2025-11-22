Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nin Yeni Başkanı Adnan İncetoprak Oldu

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde 26. Seçimli Olağan Genel Kurul'unda 263 oy alan Adnan İncetoprak yeni başkan oldu.

Düzenlenen Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlık için 2 aday yarıştı. Olağan Genel Kurul'da Adnan İncetoprak kırmızı liste ile Refik Karakuzay ise beyaz liste ile seçime girdi. Seçimde 263 oy alan Adnan İncetoprak, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nin yeni başkanı oldu. Refik Karakuzay ise seçimde 129 oy aldı. - KAYSERİ