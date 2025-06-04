Kayseri protokolünden Kurban Bayramı mesajları

Kayseri protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

KTO Başkanı Gülsoy'dan Kurban Bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların, toplumsal dayanışmayı pekiştiren, manevi duyguları güçlendiren ve insanları bir araya getiren özel günler olduğuna dikkat çeken Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz ve tüm İslam alemi olarak; paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin timsali olan bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; sevinçlerin paylaşıldığı, kırgınlıkların son bulduğu, kardeşliğin ve barışın hakim olduğu müstesna zamanlardır. Bu bayramın da gönüllerimize huzur, ülkemize refah, coğrafyamıza barış getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar, hep birlikte huzura yürüme fırsatıdır. Aynı sofrada buluşmanın, gönülden gönüle köprü kurmanın adıdır. Unutmamalıyız ki sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır. Bu bayramda da yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü daha da kuvvetlendirelim. Anadolu irfanında var olan bu değerleri yaşatalım; büyüklerimizi ziyaret edip dualarını alalım, küçüklerimizi sevindirelim, ihtiyaç sahiplerini unutmayalım. Kurban ibadetimizi yerine getirirken de hayvana eziyet edilmeden, dinimizin öngördüğü hassasiyetle hareket edelim. Vicdanları yaralayan görüntülerden uzak durarak hem ibadetimizin hem de insanlığımızın gereğini yerine getirelim. Bu vesileyle, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyor; başta üyelerimiz ve hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Rabbim bayramınızı mübarek, gönüllerinizi huzurla dolu eylesin."

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Kurban Bayramı mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yayımladığı mesajla Kayseri OSB sanayicilerinin ve tüm Kayserililerin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yalçın mesajında, "İslam aleminin en özel günlerinden biri olan Kurban Bayramı'nı bir kez daha mutlulukla karşılıyoruz. Bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" dedi. Başkan Yalçın, "Dini bayramlarımız; yoksulların, muhtaçların ve kimsesizlerin hatırlandığı, sıla-i rahimin gerçekleştirildiği, küskünlüklerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların nihayete erdirildiği günlerdir. Bayramlar, dayanışma ve yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürümüzün güçlendirilmesine emsalsiz katkılar sağlayan müstesna zamanlardır" diye konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

"Kurban Bayramı, nefislerimizi yapacağımız ibadetler ve iyiliklerle Yüce Mevla'ya daha yakın kılmak için güzel bir fırsattır. Kurban kesmek, bizi Allah'a yakınlaştıran başlıca ibadetlerden biridir. Kurbanın anlamı; sadakatin, Yüce Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesidir. Hazreti İsmail (A.S.)'in Allah(cc)'ın buyruğuna sonsuz teslimiyeti, Kurban Bayramının manasını anlamamızda bize yol gösteren bir rehberdir. Bilhassa, bu mübarek günlerde, dünyanın dört bir yanında akmakta olan kan ve gözyaşlarının durması, ellerimizin ve kalplerimizin dostluk ve kardeşlikte birleşmesi Yüce Allah'tan niyazımızdır. Bu duygularla; aziz şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, sanayicilerimizin, hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; Yüce Allah'tan daha nice bayramlara bizleri ulaştırmasını niyaz ediyorum."

Başkan Büyüksimitci: "Bayramlar, gönül köprüleri kurmak için büyük bir fırsattır"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı, gönüllerin bir araya geldiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, sadece dini vecibelerin yerine getirildiği günler değil; aynı zamanda kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların tazelendiği, yardımlaşmanın ve paylaşmanın ön plana çıktığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı da bu anlamda, bizi biz yapan değerleri yeniden hatırlamak, gönül köprüleri kurmak için büyük bir fırsattır. Kayseri Sanayi Odası olarak, şehrimize, ülkemize ve şehrimize katma değer oluşturmak için gece gündüz demeden çalışan sanayicilerimizin ve tüm emek veren kardeşlerimizin bu mübarek bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Üretimin, istihdamın ve ihracatın kıymetini bilen bir anlayışla hareket eden tüm sanayi camiamızla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, ailelerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçireceğiniz bir bayram diliyorum. Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine barış, bereket ve güzellikler getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum"

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'dan "Kurban Bayramı" Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Kurban Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada olmanın en güzel vesilelerinden biridir. Kurban Bayramı da, bizi birleştiren, gönüllerimizi birbirine yaklaştıran çok özel bir zaman dilimi. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarım, Yoğun bir akademik dönemin ardından bir nebze olsun soluklandığımız bu günlerde, sevdiklerimizle bir arada olmanın kıymetini hep birlikte hissediyoruz. Bayramın, başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm mensuplarımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birlikte nice güzel bayramlar yaşamak dileğiyle."

Başkan Odakır: "Allah huzurun ve yaygınlaşmasına bayramı vesile kılsın"

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır, dini ve resmi bayramların Türk milleti için önemli günler olduğuna değindi. Başkan Odakır mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bir bayramımızı daha yaşamak nasip oluyor. Dini ve milli bayramlarımız milletimiz için hep önemli olmuştur. Bayramlar birlik ve beraberlik duygumuzun pekişmesine vesile olur, dayanışma duygularını artırır ve paylaşmayı, mutluluğu, zaman zaman da burukluğu hatırlatır. Bayram vesilesiyle yapılan ziyaretlerle hatıralar yad edilir, gönüller hoş tutulur, sevinç paylaşılır. Allah birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Bu bayramda da büyüklerimizi ihmal etmeyelim, küçüklerimizi sevindirelim ve gözlerinden öpelim. Şehirlerarası yolculuklarda kurallara riayet edelim ki acı yaşamayalım. Kurbanlıklarımızı da işin ehline teslim edelim olması ihtimal kazalardan sakınalım. Merdiven altı diye tabir edilen, imalatı kuşkulu ürünlerden uzak kalalım. Küçük esnafımızdan alışverişlerimizi yapmayı ihmal etmeyelim."

Başta şehit aileleri ve yakınları olmak üzere gazilerin ve ailelerinin bayramını tebrik eden Başkan Şeyhi Odakır, "Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeyi diliyorum. Hac vazifesinde olan kardeşlerimizin de ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramımızın, İslam alemine, şehrimize ve ülkemize sevgi, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız bayram olsun, bayramımız mübarek olsun" dedi. - KAYSERİ