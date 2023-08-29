Vali Gökmen Çiçek ile Başkan Büyükkılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek mesajında, yok edilmenin eşiğine gelen bir milletin her türlü imkansızlıklara karşı bağımsız yaşama isteği ve vatan sevgisiyle göstermiş olduğu azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferin 101'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz'un Türk milletinin kesin zaferi ile sonuçlandığını anımsatan Çiçek, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, ülkemiz gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiştir. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkan sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemeye ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanımız için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ecdattan aldıkları güç ve ilham ile daha güçlü, daha genç ve her daim hazır Türk milletinin bu kutlu yürüyüşünü devam ettireceklerini belirtti.

Büyük Zafer'in üzerinden 101 yıl geçtiğine dikkati çeken Büyükkılıç, mesajını şöyle sürdürdü:

"Anadolu'nun vatanımız olarak yeniden tescili olan Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Allah vatanımızı, milletimizi korusun, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice güzel zaferleri bizlere nasip etsin. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."