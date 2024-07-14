Kayseri Polisi KPSS Adaylarını Sınava Yetiştirdi

Kayseri polisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) adaylarını sınava yetiştirdi.

Kayseri'de polis ekipleri binlerce adayın girdiği Kpss'ye geç kalma durumu olan adayları sınava yetiştirdi. Ekipler, adayları araçlarla ve motosikletlerle sınava girecekleri okullara götürdü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KPSS Lisans Sınavına giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ