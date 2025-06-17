Kayseri Pastırması'nın AB Tescil Süreci Devam Ediyor

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış "Kayseri'nin tarihi, kültürel ve gastronomik kimliğiyle özdeşleşmiş olan Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği (AB) nezdindeki coğrafi işaret tescil sürecine kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

"Sürece dair son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı değerlendirmelerde, Afyon pastırmasının tescil alması üzerinden yapılan karşılaştırmalar, ne yazık ki eksik ve yanıltıcı bir bakış açısı yansıtmaktadır" diyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış; "Afyon'da pastırma üretimi nispeten yeni bir faaliyettir. Oysa Kayseri'de pastırma üretiminin geçmişi bin yılı aşmaktadır. Bu derinlik yalnızca sözlü gelenekte değil; Osmanlı Arşivleri'nde yer alan belgelerde ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de açıkça kayıt altına alınmıştır. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıldaki anlatımlarında, Kayseri'nin pastırma ile ün salmış bir şehir olduğuna özel olarak vurgu yapılmaktadır.

Bugün bile "Kayseri denince akla pastırma gelir" sözü, halkın belleğinde bu ürünün nasıl bir sembole dönüştüğünü gösterir niteliktedir. Kayseri Pastırması; üretim tekniği, kullanılan et kalitesi, baharat dengesi ve kurutma koşullarıyla başlı başına bir gelenek, bir ustalık mirasıdır. Ulusal düzeyde olduğu kadar, Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Asya pazarlarında da bilinen ve aranan bir ürün olan Kayseri Pastırması, üretim hacmi ve satış miktarı bakımından Türkiye'nin tartışmasız lideridir. AB coğrafi işaret süreci de, bu kültürel ve ekonomik değerin uluslararası platformlarda daha görünür kılınmasını sağlayacak bir hukuki adımdır" ifadelerini kullandı.

Bağlamış, "Başvurunun geçici olarak beklemeye alınmasının nedeni, bir başka ülkenin (Bulgaristan) yaptığı itirazdır ve bu tamamen prosedürel bir gelişmedir. Süreç, ilgili kurumlarca dikkatle ve titizlikle takip edilmektedir.

Zaten Kayseri Pastırması'na itiraz edilip diğer ürünlere edilmemesi de, Avrupa pazarında uzun süredir 'Kayseri Pastırması' adıyla ürün satılıyor olmasından kaynaklanmakta; bu da pastırma denince Avrupa'da akla gelen ilk yerin Kayseri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Afyon Pastırması'nın AB tescili almış olması ise, başvurusunun daha erken tamamlanması ve itirazsız sonuçlanmasıyla ilgilidir. Bu durum, Kayseri Pastırması'nın tarihi, kültürel ve endüstriyel üstünlüğünü gölgeleyemez. Her iki ürün kendi yöresine aittir; ancak Kayseri Pastırması'nın derin geçmişi, üretim tecrübesi ve uluslararası bilinirliği, onu tartışmasız bir gastronomi mirası haline getirmiştir.

Kayseri Ticaret Borsası olarak, bu eşsiz mirasa sahip çıkmaya, şehrimizin kültürel değerlerini korumaya ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Kayseri Pastırması, yalnızca AB tesciliyle değil; tarihiyle, ustalığıyla ve kolektif hafızadaki yeriyle zaten tescillenmiştir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ