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Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde Yapılan Genel Kurulda Başkanlık Seçimi Sonuçlandı

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Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde yapılan genel kurulda mevcut başkan Metin Tuzcuoğlu, 1 oy farkla yeniden başkanlığa seçildi. Yapılan genel kurulda divan heyeti seçilerek yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Raporların oylanmasının ardından delegelerin oy verme işlemi başladı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. Oylama sonucunda mevcut başkan Metin Tuzcuoğlu 95 oy alarak yeniden başkanlığa seçilirken, diğer aday Bilal Atabey ise 94 oyda kaldı.

Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde yapılan genel kurulda mevcut başkan Metin Tuzcuoğlu, 1 oy farkla yeniden başkanlığa seçildi.

Yapılan genel kurulda divan heyeti seçilerek yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Raporların oylanmasının ardından delegelerin oy verme işlemi başladı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. Oylama sonucunda mevcut başkan Metin Tuzcuoğlu 95 oy alarak yeniden başkanlığa seçilirken, diğer aday Bilal Atabey ise 94 oyda kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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