Haberler

Kayseri OSB Yeni Yatırımlarla Temizlik Hizmetlerini Artırıyor

Kayseri OSB Yeni Yatırımlarla Temizlik Hizmetlerini Artırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, son 3 yılda yaptığı yeni yatırımlarla çevre temizlik hizmetlerinde hız ve verimliliği artırdı. 6 yeni hizmet aracı sanayicilerin hizmetine sunuldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü; yapılan yeni yatırımlar sayesinde, cadde ve sokakların temizlenmesinde hız ve verimliliği hem de tasarrufu önde tuttu. Bu amaçla son 3 yılda 6 yeni hizmet aracı ve ekipman sanayicinin hizmetine kazandırıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, artan kapasite nedeniyle oluşan iş yükünün dengelenmesi bakımından yeni araç-gereç ve ekipman alımı noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yalçın; "Kayseri OSB Çevre Yönetim Müdürlüğü tarafından yürütülen çevre temizlik faaliyetleri kapsamında günlük çöp toplama miktarımız 60 tona ulaşmıştır. Artan iş yükünün karşılanabilmesi ve yıpranan araçların yenilenmesi maksadıyla yeni araç alımları yapılmıştır" dedi. Başkan Yalçın, araç ve ekipman yenilemesi ile önemli ölçüde tasarruf yaptıklarını vurgulayarak; "Eskimiş ve görev yapamaz hale gelen araçlarımızı yenileyerek, hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağladık. Yeni ekipman alımları yaparak personelimizin iş yapma kapasitesini artırdık. Aldığımız tüm araçlar ve ekipmanlar sanayicilerimize en iyi hizmeti sunmak içindir" şeklinde konuştu. Başkan Yalçın; "Bu kapsamda 2023 yılında yıpranan çöp araçlarımızın yerine 2 adet yeni sıkıştırmalı çöp kamyonu aldık. Bölgemizde yaptığımız saha denetimleri ve sanayici taleplerinin değerlendirilmesi maksadıyla kullandığımız 2 adet hizmet aracımızı da 2024 yılında yeniledik. Sanayici parsellerinden ve cadde sokaklardan atıkların toplama işleminde kullanılmak üzere 1 adet açık kasa kamyon aldık" ifadelerini kullandı.

2025 yılı içerisinde yeni vakumlu yol süpürge kamyonunu araç filosuna kazandırdıklarını kaydeden Başkan Yalçın; "Cadde ve kaldırımların temizliğini daha hızlı yapabilmek ve gazel toplama işlemini hızlandırmak adına 2 adet sırt tipi üfleyici ve park bahçede budama işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet motorlu testere alımını gerçekleştirdik" diye konuştu. Başkan Yalçın açıklamasını, Kayseri OSB Çevre Yönetim Müdürlüğü personeline öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.