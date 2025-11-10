Kayseri OSB Yeni Yatırımlarla Temizlik Hizmetlerini Artırıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü; yapılan yeni yatırımlar sayesinde, cadde ve sokakların temizlenmesinde hız ve verimliliği hem de tasarrufu önde tuttu. Bu amaçla son 3 yılda 6 yeni hizmet aracı ve ekipman sanayicinin hizmetine kazandırıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, artan kapasite nedeniyle oluşan iş yükünün dengelenmesi bakımından yeni araç-gereç ve ekipman alımı noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yalçın; "Kayseri OSB Çevre Yönetim Müdürlüğü tarafından yürütülen çevre temizlik faaliyetleri kapsamında günlük çöp toplama miktarımız 60 tona ulaşmıştır. Artan iş yükünün karşılanabilmesi ve yıpranan araçların yenilenmesi maksadıyla yeni araç alımları yapılmıştır" dedi. Başkan Yalçın, araç ve ekipman yenilemesi ile önemli ölçüde tasarruf yaptıklarını vurgulayarak; "Eskimiş ve görev yapamaz hale gelen araçlarımızı yenileyerek, hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağladık. Yeni ekipman alımları yaparak personelimizin iş yapma kapasitesini artırdık. Aldığımız tüm araçlar ve ekipmanlar sanayicilerimize en iyi hizmeti sunmak içindir" şeklinde konuştu. Başkan Yalçın; "Bu kapsamda 2023 yılında yıpranan çöp araçlarımızın yerine 2 adet yeni sıkıştırmalı çöp kamyonu aldık. Bölgemizde yaptığımız saha denetimleri ve sanayici taleplerinin değerlendirilmesi maksadıyla kullandığımız 2 adet hizmet aracımızı da 2024 yılında yeniledik. Sanayici parsellerinden ve cadde sokaklardan atıkların toplama işleminde kullanılmak üzere 1 adet açık kasa kamyon aldık" ifadelerini kullandı.

2025 yılı içerisinde yeni vakumlu yol süpürge kamyonunu araç filosuna kazandırdıklarını kaydeden Başkan Yalçın; "Cadde ve kaldırımların temizliğini daha hızlı yapabilmek ve gazel toplama işlemini hızlandırmak adına 2 adet sırt tipi üfleyici ve park bahçede budama işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet motorlu testere alımını gerçekleştirdik" diye konuştu. Başkan Yalçın açıklamasını, Kayseri OSB Çevre Yönetim Müdürlüğü personeline öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek noktaladı. - KAYSERİ