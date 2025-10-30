Kayseri OSB Veri Merkezi Projesi Başlatıldı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ın eylül ayı başında yapılan mali genel kurulda sanayicilerle paylaştığı, Kayseri OSB Veri Merkezi (Data-Center) için düğmeye basıldı. Kayseri OSB Bilişim Müdürlüğü, alt yapı hazırlıkları ve yazılım hizmetlerinin sağlanması için çalışmalara başladı.

Kayseri OSB Veri Merkezi Projesi ile Kayseri OSB sanayicisi başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüm kullanıcıların bilgileri, Kayseri'de bir merkezde barındırılacak. Veri güvenliğinin en üst düzeyde tutulacağı proje ile sanayiciler sunucu masrafından kurtulacak ve verilerine 7/24 internet kullanmadan hızlı erişim sağlayabilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, çağın getirdiği tüm yenilikleri Kayseri OSB sanayicisinin hizmetine kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Sanayicilerin, dijital verilerinin korunması için yeni bir projeye start verdiklerini belirten Başkan Yalçın, "Sanayicilerimizin verilerinin, Kayseri OSB'in sağladığı güvenli altyapıda son teknoloji sunucularda yedekli olarak saklanabilmesi için önemli bir adım attık. Sanayicilerimiz, sunucu almayacak, en düşük maliyetle kiralama olanağı bulabilecek ve bu sayede ilk yatırım maliyetlerinden de kurtulmuş olacak. Bu projemiz sayesinde, kullanıcılar veri merkezi teknisyenlerine 7/24 ulaşabilecek, internet kullanmadan hızlı erişim sağlayabilecek" dedi.

Kuracakları Kayseri OSB Veri Merkezi sayesinde, sanayicilerin kiraladıkları kaynakları ihtiyaçlarına göre artırıma ve azaltma şansı bulacaklarını kaydeden Başkan Yalçın, Hybrid çözümler ile sanayicilerimiz ihtiyaçlarını bizlere iletecek ve deneyimli ekibimiz çözüm üretecektir" diye konuştu.

Anket çalışması ile sanayicinin görüşleri alınacak

Başlattıkları Kayseri OSB Veri Merkezi Projesi'nin ilk aşamasında sanayici anketi ile veri merkezi kapasite planlamasını yapmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Yalçın, "Yürüttüğümüz Kayseri OSB Veri Merkezi (Data-Center) Projemizde, başlangıç maliyeti ve kapsamı belirlemek amacıyla değerli Kayseri OSB sanayicilerimizin bilgi ve görüşlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Web sitemiz üzerinden düzenlediğimiz ve oldukça kolay kullanımı olan bir anket çalışması yapmayı hedefliyoruz. Anket sonuçları Kayseri OSB özelinde saklanacak olup herhangi 3. kişi veya kurumlar ile paylaşılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, 2026 yılı sonu itibariyle faaliyete geçmeyi hedefledikleri Kayseri OSB Veri Merkezi (Data-Center) projesinin, Kayseri OSB Sanayicisine hayırlar getirmesini diledi. Yalçın, https://anket.kayseriosb.org/anket/index.php'aid=22 linkinde yer alan ankete tüm sanayicilerin katılmasının ve görüşlerini paylaşmasının kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ