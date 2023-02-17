Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri OSB Teknik Koleji deprem bölgesi için 200 varil soba üretti

Yerel Haberler

Kayseri OSB Teknik Koleji deprem bölgesi için 200 varil soba üretti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı olarak çalışmaları sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji, depremzedelerin öncelikli ısınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sanayicilerin bağışladığı 200 varili sobaya dönüştürdü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı olarak çalışmaları sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji, depremzedelerin öncelikli ısınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sanayicilerin bağışladığı 200 varili sobaya dönüştürdü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet yalçın, asrın felaketi olarak adlandırılan depremin yaşanmasının hemen ardından bölgedeki vatandaşlara yardım eli uzatabilmek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirtti. Depremin kış mevsiminde gerçekleşmesinin ısınma problemini ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Yalçın, "Bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmek adına bünyemizde bulunan Kayseri OSB Teknik Koleji müdürümüze gece yarısı talimatlarımızı verdik. Sanayicilerimizden topladığımız varilleri sobaya dönüştürmek için çalışmalarımıza başladık. Gelinen noktada 200 varil soba üretimini kendi imkanlarımızla gerçekleştirmiş olduk. Katkı sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Varil soba üretimde Kayseri OSB Teknik Koleji'nde görev yapan 7 öğretmenin hızla çalıştığını vurgulayan Başkan Yalçın, "Yaklaşık 3 günlük bir çalışma sonrasında üretimi yapılan varil sobalarımızı deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan şehirlere gönderilmek üzere Kayseri OSB Fuar Merkezi'nde oluşturulan Yardım Koordinasyon Merkezimize teslim ettik. Sanıyorum buradan sevkiyatlarda başlamış durumda. Depremzede kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Yüce Allah bir daha böyle bir felaketi milletimize göstermesin" diye konuştu. - KAYSERİ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Kayseri Deprem OSB Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title