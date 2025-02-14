Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi

Kayseri OSB İtfaiyesi, Bataklığa Saplanan Yılkı Atını Kurtardı

Kayseri OSB İtfaiyesi, Bataklığa Saplanan Yılkı Atını Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri OSB İtfaiye ekipleri, bataklık alana saplanmış bir yılkı atını uzun uğraşlar sonucu kurtararak doğal yaşam alanına geri döndürdü.

Kayseri OSB İtfaiye ekipleri gelen ihbar üzerine bataklığa saplanmış halde bulunan yılkı atını kurtardı. Yapılan kurtarma çalışması sonrasında yılkı atı doğal yaşam alanına döndü.

Kayseri OSB İtfaiye ekipleri güne ilginç bir ihbarla başladı. Yılkı atının bataklık alana saplanmış olarak görüldüğü ihbarının gelmesinin ardından, Kayseri OSB İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı.

Yılkı atının kurtarılması için çalışan itfaiye ekibi, atın zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarılması için uzun uğraşlar verdi. Bölge Fen İşleri Müdürlüğünden sağlanan kepçenin de yardımıyla bataklık alandan çıkarılan yılkı atı, bir süre sonra ayağa kalkarak doğal yaşam alanına döndü.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesi'nin 7/24 görevi başında olduğunu ve yalnızca sanayi alanlarında meydana gelebilecek olaylara değil çevrede meydana gelen tüm olaylara hızlı bir şekilde müdahalede bulunduklarını kaydetti.

Yılkı atının başarılı bir şekilde kurtarılmasından dolayı Kayseri OSB İtfaiyesi ekiplerine teşekkür ettiğini belirten Başkan Yalçın, insana ve doğaya katkı sunmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
img

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
img

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.