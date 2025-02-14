Kayseri OSB İtfaiyesi, Bataklığa Saplanan Yılkı Atını Kurtardı

Kayseri OSB İtfaiye ekipleri gelen ihbar üzerine bataklığa saplanmış halde bulunan yılkı atını kurtardı. Yapılan kurtarma çalışması sonrasında yılkı atı doğal yaşam alanına döndü.

Kayseri OSB İtfaiye ekipleri güne ilginç bir ihbarla başladı. Yılkı atının bataklık alana saplanmış olarak görüldüğü ihbarının gelmesinin ardından, Kayseri OSB İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı.

Yılkı atının kurtarılması için çalışan itfaiye ekibi, atın zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarılması için uzun uğraşlar verdi. Bölge Fen İşleri Müdürlüğünden sağlanan kepçenin de yardımıyla bataklık alandan çıkarılan yılkı atı, bir süre sonra ayağa kalkarak doğal yaşam alanına döndü.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesi'nin 7/24 görevi başında olduğunu ve yalnızca sanayi alanlarında meydana gelebilecek olaylara değil çevrede meydana gelen tüm olaylara hızlı bir şekilde müdahalede bulunduklarını kaydetti.

Yılkı atının başarılı bir şekilde kurtarılmasından dolayı Kayseri OSB İtfaiyesi ekiplerine teşekkür ettiğini belirten Başkan Yalçın, insana ve doğaya katkı sunmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. - KAYSERİ