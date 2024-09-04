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Kayseri OSB, Hizmet Araçlarını Yeniledi

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Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü, hizmet araçlarını yenileyerek filosunu güçlendirdi. Yeni araçlar, sanayicilere daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölge ( Osb ) Müdürlüğü hizmet araçlarını yenilemeye devam ediyor. Sanayicisine yönelik hizmetlerini hızlı ve etkin gerçekleştirmek için büyük çaba gösteren Kayseri OSB Yönetimi, 5 yeni hizmet aracı daha alarak filosunu güçlendirdi.

Mehmet Yalçın Başkanlığındaki Kayseri OSB yönetimi, göreve geldikleri 2022 yılı Haziran ayından bu yana sanayicilere verilen hizmetlerde kullanılan 14 yeni aracını Bölge Müdürlüğü filosuna katmış oldu. Yeni alınan araçlar için Kayseri OSB hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ve Danışman Kamil Akçadırcı ile personel katıldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, törende yaptığı konuşmasında tasarrufa büyük önem verdiklerini vurgulayarak, mevcut araç filosundaki hizmet araçlarının yaşlanması ve bakım onarım masraflarının artması nedeniyle yenileme kararı aldıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar sanayicilere hizmet sunulmasında kullanılan araç ve ekipmanları gözlemlediklerini kaydeden Başkan Yalçın, "Yaptığımız planlama çerçevesinde 2023 yılında çöp kamyonu, sepetli araç ve traktör gibi 6 hizmet aracının bölge müdürlüğümüz araç filosuna kazandırmıştık. 2024 yılı içinde ise 8 hizmet aracını filomuza katmış bulunmaktayız. Bugüne kadar 14 aracı filomuza katarak, kıymetli sanayicilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırmaya çaba gösteriyoruz. İlerleyen zamanda ihtiyaçlarımız dahilinde araç filomuzu yenilemeyi ve gençleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yeni araçların sanayicilere ve Bölge Müdürlüğüne hayırlı olmasını diledi. Alınan 5 adet yeni araç törenin ardından hizmet vermeye başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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