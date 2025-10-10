Kayseri OSB eski Başkanı Nursaçan ve yöneticiler hakim karşısına çıktı

Aralarında Kayseri OSB eski başkanlarından Tahir Nursaçan'ın da bulunduğu 16 sanıklı dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Aralarında Kayseri OSB eski başkanlarından Tahir Nursaçan'ın ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin eski yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının bulunduğu 16 sanığın "imar kirliliğine neden olma", "Görevi kötüye kullanma", "Zimmet" suçlamasıyla yargılandığı dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmada ilk olarak geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın talebi üzerine görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko savunmasını yaptı. 79 fabrikaya Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi süreciyle ilgili iddialarda bulunan Esko, yapı kullanım izin belgesi olmayan üyelerin OSB Genel Kurulunda oy kullanamayacağı bu yüzden dönemin OSB müdürü A.Y. ve A.Ö.'nün kendisine baskı yaparak, Tahir Nursaçan yönetimine oy verecek isimlerin belgelerinin hazırlanması konusunda baskı uyguladıklarını söyledi. Tahir Nursaçan, A.Y. ve A.Ö.'nün mal varlıklarını araştırılmasını isteyen Esko, dönemin emniyet müdürünü de suçlayıp, tehdit edildiğini belirterek, "Canımızı bakan beye kaçarak kurtardık" dedi.

Görevden uzaklaştırılan bir diğer isim olan Hüsamettin Kazi ise savunmasında kendisinin işi yaptığını, mevzuata göre hareket ettiğini belirterek, bu nedenle kendisine kötü adam manasında "Erol Taş" dendiğini ve kendisinin de bununla gurur duyduğunu ifade etti. Kazi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2012 yılında yaptığı bir değişikle itfaiyenin Yapı Kullanım Belgesi'ne imza yetkisinin olmadığını ancak kendisinin 40 belgeyi yetkisi olmamasına rağmen imzaladığını söyledi.

Emniyet, mafya ve siyaset üçgeninin içinde kaldıklarını ve tehdit edildiklerini öne süren Kazi, kendisine yöneltilen "Niye savcıya gitmediniz?" şeklindeki soruya ise "Savcıya suç duyurusunda bulunmamızı gerektiren bir durum yoktu" sözleriyle yanıtladı.

OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ise savunmasında kendisi ve yönetimine yöneltilen suçlamalarının asılsız olduğunu belirterek, suç teşkil eden bir eylemde bulunmadıklarını kaydetti. Kayseri OSB'nin kısa süre önce gerçekleştirilen mali genel kurulunda açılan bir pankartı hatırlatan Nursaçan, "Bir metrekare arsa satmadan 2,5 milyar liralık yatırım yaptık" diyorlar ama bunu bugün yargılanmamızı da konu olan GES'ten elde edilen gelirle yaptıklarını söylemiyorlar" dedi. Nursaçan, üç dönem seçim kazanmanın bedelini yargılanarak ödediklerini de sözlerine ekledi.

Yönetim kurulu üyelerinden Y.İ. ise yargılamaya konu olan konulardan biri olan Dubai Ticaret Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ortaya çıktığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin aracılığıyla yapıldığını belirterek projenin Pandemi ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan gerilim nedeniyle başarıya ulaşmadığını söyledi.

Sanıklar yaptıkları savunmada Kayseri OSB'nin elektrik dağıtımını Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu (EPDK) onayı ile yapıldığını zarar yada karın söz konusu olamayacağını belirterek, OSB'nin zarara uğratılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ