Kayseri OSB Elektrik Altyapısı Yatırımı Tamamlanıyor

Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, 6 milyon Euro'nun üzerinde bir maliyetle yürütülen elektrik altyapısı yatırımında sona yaklaşıyor. Yeni dağıtım merkezi ve kablo tesis işlemleriyle enerji ihtiyacının daha kaliteli ve kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik alt yapısına ilişkin başlatılan yatırım çalışmasında sona gelindi. Yaklaşık maliyeti 6 milyon Euro'nun üzerinde bulunan ve merkez bankası kuruyla 300 milyon TL'yi aşan projede, yapımı tamamlanan yeni dağıtım merkezi binası DM-6'daki hücre montaj çalışmaları hızla devam ediyor.

2026 yılı ilk aylarında 250 kilometreyi bulan kablo tesis işleminin bitirilmesinin ardından hayata geçecek olan proje ile Kayseri OSB genelindeki enerji ihtiyacının daha kaliteli ve kesintisiz olarak sağlanması hedefleniyor.

Yaptıkları enerji alt yapısı yatırımına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB içerisinde önemli ölçüde artan enerji tüketiminin dengelenmesini, mevcut kablo kapasitelerinin aşılmamasını sağlayarak uzun çaplı kesintilerin önüne geçilmesini hedeflediklerini belirtti.

Başkan Mehmet Yalçın, "Bölgemizin sürekli olarak artan elektrik tüketimini fiderler üzerinde dengelemek ve kaliteli enerji hizmetini sunmak amacıyla DM-6 yatırımını planladık. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan kablo tesis işlemlerini ve diğer ekipmanların teminini gerçekleştirmiş durumdayız. DM-6 içerisinde güncel teknolojiye ayak uyduran ve SF6 gazlı kesicilere göre daha çevreci olan vakum kesicilere sahip hücreler kullanılmıştır." dedi.

Yalçın, DM-6 projesinin tamamlanmasıyla beraber pilot bölgedeki muhtemel arıza durumunda ana fiderlerin enerjisinin kesilmeyerek arızanın noktasında durdurulmasının hedeflendiğini kaydederek, "Yaptığımız yatırım sayesinde pilot bölgede etkilenen abone sayısının azaltılması sağlanacak ve aynı zamanda teknolojik iyileştirmelerin analizleri yapılacaktır. Bu analizlerin sonucunda da uygulanan enerji yönetimi tüm bölgeye yaygınlaştırılacaktır." diye konuştu.

Başkan Yalçın, yaptıkları enerji alt yapı yatırımının GES tesislerinin kurulmasında önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "TEİAŞ tarafından ilerleyen günlerde GES kapasitesi artırımı yapılması beklenmektedir. Bölgemiz içerisindeki tüm trafolardan belirli miktarlarda lisanssız elektrik üretim tesisi kapasitesi açılması TEİAŞ'ın atacağı adım sonrasında gündeme gelecektir. Yaptığımız alt yapı yatırımı sayesinde sanayicilerimizden gelecek GES talepleri daha rahat bir şekilde karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve son teknolojiye sahip ekipmanları kullanmak amacıyla mevcut dağıtım merkezlerinde ve alt dağıtım binalarında köklü değişiklikler ve revizyonlar yapacaklarını belirtti. Yalçın, "Amacımız bölgemizdeki tüm dağıtım merkezi binalarımızda gerekli güncelleme ve revizyonların yapılmasıdır. Güçlü bir elektik alt yapısına sahip olmak, kapalı ring çalışarak kesintisiz enerji sunmak ve sanayicilerimizin enerji kesintilerinden en az şekilde etkilenmesi için gerekli hizmetlerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın açıklamasının sonunda, enerji alt yapısının yenilenmesinde emekleri bulunan personele ve yapılan çalışmalar sırasında gösterdikleri sabırdan dolayı da sanayicilere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
